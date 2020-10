Manuel Merino: “Espero que el premier Martos se asesore mejor y no siga cometiendo exabruptos”

El presidente del Congreso, Manuel Merino, recomendó este martes al jefe del Gabinete Ministerial, Walter Martos, a asesorarse mejor tras las declaraciones sobre la función de la Fuerzas Armadas en el marco democrático.







“En el ámbito de los acontecimientos, espero que el señor premier Walter Martos se asesore mejor y no siga cometiendo estos exabruptos, porque le hacen daño al país”, sostuvo Merino desde Talara.

De esta manera, Merino lamentó las declaraciones de Walter Martos. “Nos preocupa profundamente las declaraciones que viene haciendo el señor presidente del Consejo de Ministros, porque la Constitución claramente establece las funciones de las FF.AA., cómo deben actuar y no están sujetas al jefe de PCM. La máxima autoridad es el presidente de la República”, refirió.





El último domingo, Walter Martos indicó que las Fuerzas Armadas no permitirían que se rompa el estado de derecho ante una eventual vacancia presidencial.

“Las Fuerzas Armadas no son deliberantes, pero están para hacer respetar la Constitución, las leyes y el Estado de derecho, esa es su función. No se va a permitir que se rompa el Estado de derecho con tanta necesidad que hay de la gente. En este momento, faltando cinco meses para las elecciones, realmente es una cosa de locos el estar pensando en cambiar a un presidente”, declaró el premier hace unos días.

En tanto, Merino no mostró una postura respecto al pedido de vacancia contra el presidente Vizcarra Cornejo, además añadió que la votación para decidir si esta solicitud es admitida o no en el Congreso podría no darse el 31 de octubre, debido a solicitudes de parlamentarios.

