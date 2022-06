Manuel Merino | Defensoría rechaza archivamiento de denuncia constitucional contra expresidente

La Defensoría del Pueblo expresó su rechazo luego de que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) aprobó el informe del congresista Alejandro Cavero, que recomienda archivar la denuncia constitucional interpuesta en contra del expresidente Manuel Merino, del exprimer ministro Ántero Flores Aráoz y del extitular de la cartera del Interior, Gastón Rodríguez, por las muertes de los jóvenes Inti Sotelo y Bryan Pintado en noviembre del 2020.

“Rechazamos aprobación del informe de Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso que archiva denuncia constitucional de la Fiscalía contra expresidente Merino y dos exministros por sucesos ocurridos durante movilizaciones sociales de 11/2020″, expresó el órgano constitucional en su cuenta oficial de Twitter.

Además, precisó que con esta decisión el Estado incumple con el deber de investigar exhaustivamente toda violación a derechos humanos. Por ello, informó que evaluarán las vías jurídicas pertinentes para corregir la afectación a los derechos de los familiares de los fallecidos y las víctimas.

Con esta decisión el Estado incumple deber de investigar exhaustivamente toda violación a derechos humanos. Evaluaremos las vías jurídicas pertinentes para corregir afectación a los derechos de familiares de los fallecidos y víctimas. #DerechoALaProtesta (2/2) — Defensoría Perú (@Defensoria_Peru) June 17, 2022

Subcomisión aprobó informe de Alejandro Cavero

Este viernes 17 de junio, la SAC archivó la denuncia constitucional interpuesta por la exfiscal de la Nación, Zoraida Avalos, en contra Merino y dos de sus exministros por las muertes de Inti y Bryan en las marchas del 2020.

Con el voto dirimente de la presidenta de la subcomisión, Rosío Torres (Alianza para el Progreso), se aprobó el archivamiento. También votaron a favor Alejandro Cavero (Avanza País), Martha Moyano, Ernesto Bustamante y Hernando Guerra-García (Fuerza Popular). Así como Wilson Soto (Acción Popular) y Alejandro Muñante (Renovación Popular).

Mientras que, quienes votaron en contra fueron, Paul Gutiérrez y Segundo Quiroz (Bloque Magisterial), Edgard Reymundo (Cambio Democrático), Alfredo Pariona y Elizabeth Taipe (Perú Libre), Jorge Flores (Acción Popular) y José Jerí (Somos Perú). En abstención votó María Acuña (Alianza para el Progreso).

Cabe recordar que, según argumentó el legislador Cavero, no habían pruebas de que los tres imputados hayan sido responsables directos de las muertes de Inti Sotelo y Bryan Pintado, así como de los que resultaron heridos durante las manifestaciones.

“Estos (los imputados) nos tenían poder de decisión sobre las acciones de la PNP, no estando probada tampoco la acción de la PNP, no hicieron ni dejaron de hacer acción alguna que llevara a estos lamentables fallecimientos, no tuvieron esa opción y, por ello, no puede atribuirse la comisión por omisión de los delitos de homicidio o lesiones”, afirmó.

