Manuel Masías quiere un Congreso al servicio del pueblo

Un político con bastante experiencia. El candidato de Somos Perú con el 7, Manuel Masías Oyanguren, confía en que su experiencia en cargos públicos y además, haber sido parte de la mesa de directiva del gobierno de transición de Valentín Panigua, hacen que esté preparado para “entrar a trabajar por la gente” en el nuevo Parlamento de este 2020. Sostiene que hay mucho por corregir en la casa legislativa. “El último Congreso no supo fiscalizar los Gobiernos regionales”, comenta. Por ello, aún hay mucho descontento y desconfianza en provincia.

Manuel Masías es un abogado egresado de la USMP y tiene una maestría en Ciencias Penales por la PUCP. Ha sido también alcalde del distrito de Miraflores (2007-2010). Ocupó un cargo de Congresista de la República (2000) y tercer vicepresidente del Congreso, así como gerente del Instituto Pro Transporte de Lima y de Transporte Urbano de la Municipalidad de Lima, además de director de la Caja Metropolitana de Lima (del 2002 al 2006) y del Instituto Metropolitano de Planificación.

Masías estuvo en el programa ‘Hablemos Claro’ con Nicolás Lúcar y tocó temas importantes que pondrá en acción de llegar al Congreso de la República. Y también, los beneficios que le quiere dar al usuario de a pie.

Nuevo Parlamento

“Creemos que este Parlamento es de corto tiempo, pero considero que servirá para sembrar las bases del próximo gobierno. Los candidatos debemos pensar en que entraremos a trabajar directamente y debemos establecer una coordinación para cumplir los objetivos nacional. Debe existir un consenso con el ejecutivo. Que nadie se crea dueño de la verdad y que esa agenda legislativa sea concertada”, indicó.

Corrupción

“Una manera eficiente de luchar contra la corrupción es fortalecer la Carrera Pública Administrativa. Que se formen personas y se capaciten para ejercer funciones públicas. Esto hará que haya gente preparada trabajando en el Gobierno. De otro modo, cada vez que haya cambio de mandato, se empezará desde cero”, opinó en Exitosa.

Crítica al exCongreso

“Fue un error haber tenido un Congreso que no supo fiscalizar. No supieron cómo ir a lo Gobiernos regionales a inspeccionar el tema de salud, educación e inseguridad ciudadana. No puede ser que tengamos el Fenómeno del Niño cada año y no existan medidas para prevenir. Hay dinero del presupuesto para la Reconstrucción Nacional y no se sabe cómo usar”, sostuvo.

Socios estratégicos

“Sostengo que debemos hacer partícipes de los beneficios a los pobladores de regiones de explotación minera. Ellos deben ser los involucrados en las zonas de exploración y excavación. Hoy vemos que no es así, y por ello hay tanta resistencia y rechazo (huelgas y protestas)”, comentó en Exitosa.

En tal sentido, explicó cómo podrían sentirse más conformes los habitantes de estas zonas: “La población tiene que ser incorporada de inmediato y directamente. Nosotros proponemos que el poblador sea socio de un proyecto minero, ya que está involucrado en la zona de influencia”.

Por otro lado, comparó tal caso de beneficio minero, con el debate por el cobro de las AFP. “El usuario debe sentir un beneficio por haber pagado tantos años su AFP y hoy no vemos que sea así”, finalizó.