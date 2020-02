Manuel Barreto respondió al cuestionamiento de los hinchas

Luego de la abultada derrota sufrida a mitad de semana ante Barcelona SC en Ecuador por la fase 2 de la Copa Libertadores, los hinchas celestes aprovecharon el partido de hoy en el Alberto Gallardo para indicarle al técnico del equipo, Manuel Barreto, su descontento con la situación.

Por ello, durante el partido en el que los rimenses superaron a Cusco FC, muchos hinchas locales arremetieron contra el DT celeste con cánticos en donde le insinuaban que debería dejar el club. “Ohhhh Barreto ya se va, ya se va, ya se va”, cantaban los fanáticos.

El joven estratega se refirió a lo sucedido tras el término del encuentro. “Lo positivo es que los gritos fueron dirigidos a mí y no a mis jugadores. De toda situación adversa se saca conclusiones. (…) El odio no me sorprende, la irracionalidad no me sorprende. Lo digo con tristeza pero es como es, soy ajeno a lo que digan o canten. No le presto atención, yo voy a seguir mientras esté acá. Estoy seguro de mi capacidad”, aseveró.

Sobre el trámite del partido, Barreto indicó: “Fue un partido controlado, dominado. No solo por el resultado y las ocasiones. En el segundo tiempo continuamos, pero no estuvimos tan finos. Fue un resultado de un trámite claro. Después, nosotros venimos de jugar un partido duro y afrontaremos otro en la semana”.

Cabe indicar que a mitad de semana Sporting Cristal recibirá la visita de Barcelona SC, con el objetivo de superar el 4-0 recibido en contra y tentar la posibilidad de acceder a la fase 3 de la Copa Libertadores.