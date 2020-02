Manrique: “Acción Popular está demostrando que no quiere la reforma política”

El analista político Nelson Manrique, en diálogo con diario Exitosa, opinó que con las declaraciones emitidas por el posible presidente del nuevo Congreso, Manuel Merino Lama (Acción Popular), demuestran que su bancada no está de acuerdo con las elecciones primarias abiertas y modificar la inmunidad parlamentaria, pues es complicado que el Legislativo culmine con la reforma política.

Para Manrique modificar el método para los comicios internos en las agrupaciones políticas y eliminar o modificar la inmunidad parlamentaria, son puntos esenciales de la reforma política que promueve el Ejecutivo.

“La señal que está emitiendo Acción Popular (AP) es que no quiere la reforma política. Uno de los vicios de la política que estamos sufriendo es la perpetuación, las camaraderías de poder que se instalan al interior de los partidos y que al parecer esta agrupación quiere preservar”, sostuvo.

Asimismo, afirmó que no solo el partido de la lampa pondrá trabas a la reforma, sino también bloques parlamentarios como Alianza para el Progreso (APP) y Fuerza Popular.

“APP tampoco quiere primarias abiertas porque busca que los Acuña influyan en la lista de candidatos, así como los fujimoristas que en el anterior Congreso se oponían a la reforma. No solo se oponen a la elección libre y democrática de candidatos, sino también a la eliminación de la inmunidad parlamentaria. No quieren reforma política, así se debata de cualquier manera no van a dar su brazo a torcer”, recalcó.

Sin embargo, indicó que se mantiene latente una correlación de fuerzas en al interior de AP, debido a que existen varios liderazgos como Mesías Guevara, Raúl Diez Canseco y Alfredo Barnechea y por ende posiciones encontradas. “En el transcurso de los días después de que se instale la bancada veremos qué posición predomina”, añadió.

Se enfrentan

Ante las declaraciones de Manuel Merino contrarias a la reforma, el presidente de AP, Mesías Guevara, le recordó que “la modalidad de elecciones primarias abiertas está contemplada en el estatuto de su agrupación”.

“Lo encuentro positivo (la modalidad), porque fomenta la participación de los ciudadanos y motiva a los candidatos a recorrer el Perú, acercarse a la población y conocer sus demandas”, enfatizó Guevara.

DATO

El congresista de Acción Popular, Manuel Merino Lama, favorito a hacerse de la presidencia de la Mesa Directiva, señaló que las elecciones primarias “ponen en peligro la institucionalidad de los partidos políticos”. Sobre la inmunidad parlamentaria, indicó que debe ser levantada por la Junta Nacional de Justicia, pero no eliminarla.