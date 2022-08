Málaga a Torres: Está usted yendo por un camino sin destino ni retorno. No azuce al pueblo

Mediante sus redes sociales, el congresista no agrupado, Edward Málaga, reprochó las declaraciones del premier Aníbal Torres, quien durante la semana habló sobre trasladar a diversas organizaciones sociales hacia Lima para hacer “arrodillar” a los “golpistas” que pretenden sacar del cargo de presidente de la República a Pedro Castillo.

“Sr. Aníbal Torres, está usted yendo por un camino sin destino, ni retorno. Los 70s’ fueron hace 50 años. El muro de Berlín cayó hace 33 años. Good Bye Lenin. No enfrente a los peruanos. No azuce al pueblo, no lo subestime. No sólo no ayuda al presidente, sino que le hace un daño al país”, señaló Málaga en sus redes sociales.

Sr. @anibaltorresv esta Ud yendo por un camino sin destino ni retorno. Los 70s fueron hace 50 años. El muro de Berlín cayó hace 33 años. Good Bye Lenin. No enfrente a los peruanos. No azuze al pueblo, no lo subestime. No sólo no ayuda al Pdte si no que le hace un daño al país. — Ed Málaga-Trillo 🇺🇦🇵🇪 (@EdMalagaTrillo) August 12, 2022

Cabe indicar que el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, se refirió a las movilizaciones en Lima en defensa del gobierno de Pedro Castillo, azuzando a las diversas organizaciones sociales del país a trasladarse a la capital para “hacer arrodillar” a los golpistas e implantar una nueva Constitución.

“Imagínense ustedes con ese espíritu combativo, eso que están manifestando ahora. Si cada uno con esa energía que tienen, con esa capacidad que tienen, con esa voluntad para defender sus intereses, de sus hijos y de los hijos de sus hijos, que trajeran a Lima 50 personas cada uno“, dijo, generando las vivas y el grito de ‘si se puede’ de los invitados.

“Entonces harían arrodillar a los golpistas, los obligarían a que tengamos una Constitución que beneficie a todos los peruanos y no solamente a una determinada clase, a un sector del poder económico”, agregó.

