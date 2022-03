Mal conductor que puso en peligro la vida de pasajeros pidió disculpas

Luego que los videos de este irresponsable conductor se hicieran virales por las redes sociales, Leonardo Adán Llasha Luna, se comunicó con Exitosa para dar intentos de justificaciones que más allá de dejarlo bien ante la opinión pública, sus palabras significaron agravar más la ofensa que sintieron los miles de Trujillanos quienes indignados reaccionaban a través de las redes de Exitosa.





Llasha Luna dijo no haberse percatada que la pista aún no había sido arreglada y cuando quiso retroceder ya no podía por el exceso de carros atrás de él. Con esas palabras un tanto pintorescas pidió disculpas a través de Exitosa. “Pido las disculpas del caso a toda la ciudadanía, por eso yo estoy llamando y agradezco se me del espacio” dijo el infractor.

El irresponsable siguió con sus argumentos incoherentes intentando justificar tal “brutalidad” como los ciudadanos lo denominaron en las redes sociales, aseverando que él, no tiene problemas con la ley y que podía dar su Documento de Identidad para que lo investiguen.





Finalmente, Leonardo Adán Llasha Luna indicó que, merece ser sancionado por que aceptó que su accionar fue incorrecto, peligroso y típica de un desadaptado social. Por su parte, el exfiscal y decano del Colegio de Periodistas de La Libertad Alfredo Galindo manifestó que, el sindicado puede afrontar una pena privativa de la libertad hasta de cuatro años.

Dato

La E.T Nuevo California es una de las entidades más quejadas en Trujillo, por la forma de conducir de sus choferes y los constantes accidentes que estos ocasionan.

Más noticias en Exitosa Trujillo: