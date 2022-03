Magaly Solier: “Los amo, hijos, pronto nos vamos a volver a ver, obedezcan a papá”

La actriz Magaly Solier reapareció siete meses después de que un juez le quitó la custodia de sus menores hijos, tras la denuncia que le entabló su expareja por maltratar a sus criaturas debido a problemas con el alcohol.

La protagonista de la película “La teta asustada” contó cómo es su vida ahora y no pudo dejar de emocionarse al hablar de sus niños. “En el camino se van cruzando cantidades de retos, y llegas a un momento donde (se quiebra)…No quiero llorar, me ilusiono mucho aquí, me voy, llego, me voy, pero sabiendo que, a una distancia, tengo un tesoro enorme”, afirmó.

Sus días ya no son los mismos desde que los menores han quedado al cuidado de su padre. “Que madre no va a extrañar (a sus hijos), pero yo los veo como si estuvieran. Los amo, pronto nos vamos a ver, y si no estoy en Perú, ya vendrán por mí. Obedezcan a papá”, añadió. También co- mentó que desde muy joven ha sido independiente y atareada.

“No me siento sola, porque tengo miles de cosas que hacer. Y si siento que necesito respirar un poco del trabajo, me voy donde mi mamá. Pero siempre estoy

ocupada, siempre he seguido mi vida desde los ocho años”, detalló.

A pocos días de estrenarse en Perú su película “Lina de Lima”, cinta que es dirigida por la cineasta chilena María Paz González, Magaly recuerda que no es una persona que mira al pasado. “Yo no soy de rehacer mi vida, soy de continuar. Cuando hay retos, tengo que decir: ‘esto va y esto no va’. Si esto se fue, se fue. Entonces, hay que encontrar el equilibrio emocional”, finalizó.

