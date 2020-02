Tras el debut de la policía Tik Tok, Jossmery Toledo, en la animación en una discoteca de Chiclayo, la conductora de televisión, Magaly Medina, Lanzó duras críticas en su contra.

La policía fue contratada en una discoteca de Tumán, Chiclayo, sin embargo, los espectadores se llevaron una decepción al ver a Toledo menos de 5 minutos en el escenario y rehusándose a bailar.

La popular ‘Urraca’, se burló de la presentación de la suboficial de tercera en el escenario de un local -participación por la que cobró 5 mil soles-.

“Se confundieron, pensaron contratarla como la seguridad de la discoteca la subieron al escenario por confusión”, dijo Medina. “Si no hace nada, absolutamente nada, Con las justas dice dos palabras y se nota como aburrida, como fastidiada encima del escenario”, agregó.

“¿5 mil soles?, Después no me digan que yo estoy escuchando mal (…) qué desubicadas no habló ni cuatro palabras. No cacareó nada”.

Magaly, recomendó a la policía que se prepare y que la próxima “demuestre algún talento.