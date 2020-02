Magaly: “Siempre ampayamos a jugadores de Alianza. Deben ser seguramente los más indisciplinados”

La conductora de espectáculos, Magaly Medina, volvió a referirse a Jean Deza, luego de que el último martes el futbolista de Alianza Lima volviera ser ampayado por su programa, en una salida nocturna junto a la modelo Shirley Arica.

Medina indicó que si bien sus últimos ampays han tenido como protagonistas a jugadores de Alianza Lima, aclaró que no tiene nada en contra del equipo de La Victoria, y que además no es hincha de ningún equipo del fútbol peruano. También agregó que le está haciendo el ‘trabajo sucio’ a Pablo Bengoechea, al tener tan vigilados a sus jugadores.

“Yo no soy de Universitario o de Sporting Cristal. No me gusta el fútbol, no lo sigo. No soy de ningún equipo. Da la casualidad que siempre ampayamos a jugadores de Alianza. Deben ser seguramente los más indisciplinados. Le estoy haciendo la tarea, el trabajo sucio al profesor Pablo Bengoechea. Él los entrena en la cancha y nosotros los vigilamos afuera. ¿Qué más quiere?”, señaló en su programa.

Cabe precisar que el futbolista blanquiazul ha sido protagonista en lo que va del 2020 de hasta tres ampays. Este miércoles, su entrenador, Pablo Bengoechea, aseguró que Deza volvió a perjudicar a la institución. Dañó su imagen y no se ha portado bien con sus compañeros, por lo tanto no estará presente en el partido ante Deportivo Municipal de este viernes.