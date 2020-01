Magaly Medina se pronunció luego que la Cuarta Sala Penal para Reos Libres decidió abrir un proceso en su contra por la demanda que Jefferson Farfán le interpuso. En su cuenta de Twitter, la ‘urraca’ señaló que es “el colmo” que el Poder Judicial admita este tipo de demandas pese a que ella no tildó de “cornudo” a la ‘Foquita’, tal como él señala.

Asimismo, la periodista preguntó si ella era culpable de que el público ponga apodos a Jefferson Farfán por su relación con Yahaira Plasencia. “¿Qué les pasa? ¿Ahora yo soy la culpable que la gente llame de esa forma a Farfán? Esto es el colmo”, escribió Magaly Medina en sus redes sociales recibiendo el respaldo de sus seguidores.

Que les pasa? Ahora yo soy la culpable que la gente llame de esa forma a Farfán? Esto es el colmo. https://t.co/eqCUjmj9WC — Magaly Medina Vela (@magalyperu) January 8, 2020

Pese a que la jueza Cecilia San Martín declaró infundada la demanda de Jefferson Farfán contra Magaly Medina por el presunto delito de difamación agravada, el futbolista apeló y es así que la Cuarta Sala Penal para Reos Libres ordenó abrir un proceso contra la periodista y el productor del programa “Magaly tv la firme”, Patrick Llamo.

Según Jefferson Farfán, Magaly Medina lo tildó de “cornudo”, “santo cachón” y “mal padre”. No obstante, la conductora lo desmitió: “¿Saben lo que dice este señor? Lo que dice Jefferson Farfán? Que por mí es que la gente le dice cachudo, cornudo (…) “¿Por mí? Sorry con excuse me, ¿Yo habré sido tu novia y te habré puesto los cachos? ¡Nooo!”.