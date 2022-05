Magaly Medina: “Érika Villalobos debería agradecerme porque le hice abrir los ojos con el ampay”

Magaly Medina decidió opinar sobre el extenso mensaje que dio Érika Villalobos el ultimo viernes en Instagram luego del ampay a su esposo Aldo Miyashiro, justamente en el programa de la conductora de ATV. Magaly dijo que Villalobos debió agradecerle a ella porque con el ampay “le hicieron abrir los ojos”.

La conductora consideró que Villalobos despotricó contra sus programa al decir que hay personas que “son capaces de inventar cosas con tal de seguir haciendo daño”. Es por esto que decidió responderle.

“Lo que me extraña es una parte de su mensaje que no logro entender. Parece decir ‘yo no quería enterarme’, y eso me asombra porque la he considerado independiente, de carácter y empoderada”, dijo Magaly.

Luego, Medina dejó en claro que sintió que Érika Villalobos arremetió contra su trabajo. “No entiendo a qué se refiere con esto de ‘gente que está tirando porquería’. Lo que nosotros hemos descubierto no es nada ilegal, pero más bien creo que ella, de repente, sabía cuáles eran las andanzas de su esposo”, precisó.

Después continuó: “los hogares no se destruyen porque alguien tiene un programa como el mío, los hogares se destruyen solos. En un matrimonio hay dos personas, a las dos les compete la responsabilidad de trabajar por esa unión. Me siento aludida porque debería decir: ‘Gracias a las personas que me hicieron abrir los ojos’”, agregó.