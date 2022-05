Magaly Medina encara a mamá de Melissa Paredes por mentir “de una forma descarada”

“Yo entiendo bien que las mamás y papás quieren defender a sus hijos, pero otra cosa es que nos convirtamos en alcahuetones de nuestros hijos, no tenemos por qué taparles conductas que van contra las buenas costumbres (…)”, inició a comentar Medina sobre el programa de la mañana.

Magaly Medina no se calló nada y la emprendió en su programa del miércoles contra la mamá de Melissa Paredes , Celia Rodríguez, quien horas antes defendió a capa y espada a su hija en la disputa que lleva con su exesposo Rodrigo Cuba . Ante las serias contradicciones, la popular “Urraca” le dijo que miente de una forma descarada.

“A veces hay gente que con tal de ocultar una gran verdad, mienten de una forma descarada. No le creo absoluta- mente nada de lo que haya dicho, no le creo a su hija tampoco. No le creo, ha caído en una serie de con- tradicciones porque ni siquiera ha sabido mantener su mentira”, finalizó.