La conductora Magaly Medina arremetió contra Nicola Porcella por el comentario machista que le hizo a Karina Rivero en el programa ‘Todo por amor’. Recordemos que el exchico reality dijo que a la rubia solo se la podían “gilear” los gerentes del canal porque son los que ponen la plata.

“Hay gente que todavía no les da el cerebrito para estar al frente de un programa, pero hay canales que tienen personajes escandalosos como es el caso de Nicola Porcella. Una cosa es armar vasitos, hacer pesas, para eso no necesitas cerebro, pero para conducir un programa para entretener a las familias se requiere un poquito de neuronas. No siempre el físico y los músculos van acompañados de neuronas”, indicó Medina.

Es importante mencionar que el exchico reality Nicola Porcella volvió a estar en el ojo de la tormenta luego de emitir un comentario sexista contra su compañera de conducción, Karina Rivera. A raíz de ello, el Ministerio de la Mujer se pronunció mediante sus canales digitales y además de lamentar lo sucedió, hizo un llamado de atención.

“Los medios de comunicación transmiten mensajes potentes a la ciudadanía, por eso deben colaborar en desterrar la violencia, las bromas sexistas y los estereotipos de género. El trabajo que realizamos con la sociedad no será exitoso si no se ponen de nuestro lado. ¡Unamos fuerzas!”, indicó el ministerio.