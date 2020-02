La conductora Magaly Medina cuestionó que Melissa Klug no haya autorizado a sus hijos ir al avant premiere de la película de su padre, el futbolista Jefferson Farfán.

“Creo que Melissa todavía no ha calmado sus iras y no ha podido perdonar a Jefferson. Hoy leí en una publicación que no dejó ir a sus hijos a la alfombra roja de la película de su padre porque ella no quiere que estén cerca a una persona que, según ella, rompió su familia”, dijo la ‘Urraca’.

Además, Magaly afirmó que “si ella no quiere aceptar a la mujer que ahora acompaña a Jefferson, se entiende. Pero también hay que entender que nuestros hijos no tienen que pagar por nuestros rencores. A veces, es muy difícil entender para los padres cuando ya están separados que los hijos no son botín absolutamente de nadie”, añadió.

¿Por qué los hijos de Melissa Klug no asistieron al estreno de la película de Jefferson Farfán?

La gran ausencia fueron los hijos de Melissa Klug con el futbolista de la selecciones peruana; por todo lo especulado, ‘la blanca de Chucuito’ compartió un comunicado en donde explicaba las razones del por qué no asistieron sus hijos al estreno de la película.

“La única llamada para coordinar la presencia de mis hijos en dicho evento fue con una de las representantes legales del señor el día lunes alrededor de las 3 de la tarde. Mi respuesta fue que por supuesto deseaba que mis hijos acompañen a su papá en una fecha tan importante, pero solicité que se salvaguarde su bienestar psicológico puesto que ya mis hijos han sufrido bullying debido a los últimos episodios extra deportivos del Sr. Farfán con respecto a su relación con la srta. Plasencia. La representante legal quedó en darme una respuesta”, indicó Klug en su carta.

Asimismo, aseguró que “no es mi intención exponer de ninguna forma a mis hijos a escándalos mediáticos que supongan titulares o contenidos de farándula con respecto a las amistades o relaciones personales de su padre”.

En la misma línea, Melissa Klug mencionó que se enteró por medio de la representante de Jefferson Farfán, que Yahaira Plasencia asistiría al evento, por lo que “reiteré mi derecho como madre de salvaguardar el bienestar psicológico de mis hijos”.