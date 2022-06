Magaly explota contra Jazmín Pinedo y le increpa porque es solo “un títere”

La guerra está declarada entre Jazmín Pinedo y Magaly Medina. Si todo empezó con los diferentes adjetivos calificativos que soltó en “+Espectáculos” la popular “Chinita”, ahora la con- ductora del programa “Magaly TV la firme”, no se quedó atrás y además de tildarla de “bruta”, le dijo que debería ser más “inteligente” al momento de querer insultarla.

“Ella me dice tóxica y yo le digo: amiga qué bruta, qué vergüenza que te estén soplando todo. Si vas a insultar a alguien y de la forma tan ruin que lo has hecho, por lo menos que te salga de tu cabecita”, indicó Magaly.

Además de calificarla como una persona “conflictiva”, la popular “Urraca” dijo que en la isla de edición se han reído un montón. “Yo la estaba escuchando y decía: que alguien le alcance agua, un poco de oxígeno… Eso pasa cuando no estás acostumbrada pues a defender- te sola, así es, cuando otros te están dictando y solo eres un títere. Nadie debe tomarte como ejemplo”, agregó.

Para Magaly no cree en el papel de “mujer empoderada que no le teme a nada” que muestra la exchica reality frente a cámaras, pero que falló en su entrevista a Jefferson Farfán.

“A ella le he criticado la mala entrevista que hizo. Se centró en el coqueteo barato antes que hacer una entrevista. No he sido machista, mandaron a una calabazona en vez de mandar a un reportero”, indicó.

Ante el nuevo fuego cruzado, Jazmín Pinedo recurrió a su cuenta de Instagram para enviarle un mensaje luego que Magaly Medina despotricara contra ella. Esta vez la ‘Chinita’ compartió la canción “Mentirosa” para enviarle una indirecta para la ‘urraca’.

