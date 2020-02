Magaly despidió a uno de sus ‘chacales’: “A las manzanas podridas hay que separarlas sin asco”

Después de que Magaly Medina difundió un vídeo en su programa de espectáculos, en el que se apreciaba al amigo del jugador Carlos Zambrano intentando sobornar a uno de sus reporteros para no publicar las fotos de su ‘ampay’, la popular ‘Urraca’ se pronunció. “Nosotros hemos tenido hace poco un intento de soborno a uno de los chacales cuando estaba grabando este ampay a Carlos Zambrano en alta mar, cuando estaba con sus amiguitas y amiguitos, en este catamarán”, comentó.

Magaly no se quedó de brazos cruzados y tomó medidas drásticas contra este investigador por malos actos. “Hoy he tenido que despedir a alguien del programa, he tenido que separarlo del equipo, sacarlo, porque a las manzanas podridas hay que separarlas sin asco y no vale disculpa alguna. Esto lo que pasó ahora, que linda con la extorsión y linda en lo delincuencial, no lo vamos a permitir”, sostuvo Medina.

La conductora de televisión aseguró que sus ‘chacales’, como ellas los llama’, son leales a su trabajo. “Acá lo que sí somos es decentes, valientes, entregados a lo que hacemos, así paguen mal”, acotó. Según Medina, enfatizó en algo que siempre ha dicho: “Nunca transo con mis ampays”.