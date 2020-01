Magaly defendió a Jazmín Pinedo de ataques de los programas de Latina

Tras recibir una demanda de su ex casa televisora por casi medio millón de soles por presunto incumplimiento del contrato, Jazmín Pinedo ha recibido fuertes críticas de algunos programas de Latina. El cargamontón contra la ‘chinita’ hizo que Magaly Medina se pronuncie al respecto.

“Yo no soy amiga de Jazmín pero siento que la atacan. ¿Por qué la atacan? (…) El contrato terminó. No tienen más de qué hablar, no hay producción, no hay notas, no hay ampays. Están súper mal”, indicó Magaly en su programa de espectáculos.

La ‘Urraca’ aseguró que Latina ha decidido colgarse del problema legal en el que se ve envuelto junto a Jazmín Pinedo por su falta de capacidad para hacer rating con producciones propias.

Por otro lado, recordó a las ex figuras ‘latinas’ que captaban más audiencia pero que terminaron por anunciar su salida. “Juliana se ha venido para acá, Jazmín se ha ido a la primera oportunidad, Rodrigo González se fue junto a Gigi y los dejó huérfanos a 1 de la tarde”, comentó la conductora de espectáculos.