Los mandatarios latinoamericanos saludaron la elección del nuevo Presidente de Bolivia, Luis Arce candidato del Movimiento al Socialismo, quien según las encuestadoras privadas resultó el ganador de la votación presidencial.



Diversas autoridades enviaron sus mensajes de felicitaciones al electo presidente, incluyendo al expresidente Carlos Mesa, candidato centrista que reconoció su derrota.

Tras una votación sin denuncias, el.secrerario general de la organización, Luis Almagro saludó la decisión de la población.

“Estoy seguro que desde la democracia sabrán forjar un futuro brillante para su país. Un reconocimiento al pueblo boliviano”, agregó.

Congratulations to #MAS, which has regained in the polls the power usurped by the oligarchy, in collusion with the #OAS and under the guidance of the empire. #Cuba joins in the celebration of #LuisArce‘s victory. The Bolivarian ideal is reborn. pic.twitter.com/0iqmnFUF1Y

— Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) October 19, 2020