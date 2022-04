Madres de olla común piden ayuda para seguir alimentando a familias vulnerables de SJL

Exitosa llegó este miércoles al distrito de San Juan de Lurigancho para conocer la historia de las madres de la olla común “Nueva esperanza del Perú”, quienes piden ayuda para no dejar de preparar alimentos para las familias más vulnerables de la zona.

“Estamos siguiendo adelante. Ya son dos años que estamos en la lucha contra el hambre. Muchas ollitas han cerrado por el alza en el precio de alimentos y todo. Nosotras seguimos trabajando con las mamitas, en este momento tan difícil que estamos pasando, porque no tenemos presupuesto para seguir trabajando“, detalló la señor Olinda.

También puedes leer: Niños arriesgan su vida para llegar a centro de estudios en Usquil

Las madres encargadas de la olla común indicaron que anteriormente cocinaban sopa y segundo para los vecinos más necesitados de la zona. Sin embargo, ahora solo entregan un solo plato debido al alto costo de los productos básicos de primera necesidad.

“Los socios antes venían a recoger el segundo para comerlo en el almuerzo y la sopa la guardaban para la cena, pero ahora ya no es así. Ahora solo se cocina segundo y refresco, nada más. Esto no abastece y no ayuda a todas las mamitas que vienen a recoger [los alimentos]“, contó.

“Nueva Esperanza del Perú”, que se encuentra en el asentamiento humano Antonio Raymondi, se encarga de alimentar a más de 80 personas, entre ellos niños, ancianos y personas con capacidades especiales.

Hasta el momento, la olla común sigue exigiendo a las autoridades centrales presupuesto y también alimentos nutritivos para que los más vulnerables se puedan alimentar con productos de calidad.

Mientras tanto, las madres continúan sus labores de recuperación de alimentos en los mercados y con la venta de postres para solventar la olla común.

Para ayudar a una olla común, solo tienes que seguir la programación de la radio y comunicarte al 980 025 540.

También te puede interesar: Karelim López: “Aníbal Torres se ganó los bonos para ser premier porque silenció a Bruno Pacheco”

Más noticias en Exitosa: