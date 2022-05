Madres de familia: “Presidente Pedro Castillo dé un paso al costado y váyase”

Dos corajudas madres de familia, que enfrentan la pandemia y sobreviven lo mejor que pueden, dijeron en el programa de Exitosa Hablemos Claro con Nicolás Lúcar, sentirse decepcionadas de la gestión del presidente Pedro Castillo, al que tildaron de corrupto, mentiroso e inútil y le pidieron dé un paso al costado para que se convoque a nuevas elecciones generales.

Rosa Muñoz, madre de dos hijas y mototaxista, y Lucía Prado, artesana y dirigente de la olla común San Santiago del asentamiento humano Pullusca del distrito de Villa María del Triunfo, contaron su historia de lucha constante para sobrevivir el día a día, con su esfuerzo y el abandono de los sueños de éxito para su familia debido a la actual crisis.

“Vivía de la artesanía antes de la pandemia, y hoy en día sobrevivo lo mejor que puedo. Ya no puedo pagar los estudios de mi hijo y he acumulado una deuda que no puedo pagar”, dijo Lucía, quien contó que tenía la esperanza de que el presidente Castillo cambiara todo para bien, pero al final, terminó siendo más de lo mismo.

Ambas madres, estuvieron de acuerdo con que el jefe de Estado dé un paso al costado y renuncie para que el Congreso convoque de inmediato a elecciones generales, a fin de buscar una nueva alternativa.

“No sabemos quiénes se presentarían, quizá más de lo mismo, pero la situación generada por el presidente es insostenible. Sólo se preocupa por una nueva Constitución, pero qué pasa con el hambre del pueblo, qué pasa con nuestros hijos que deben abandonar su sueño porque no hay trabajo”, añadieron.

Tanto Rosa como Lucía, estuvieron de acuerdo en que el mandatario sólo se preocupa por él, y que utilizó al pueblo que le dio su voto, para llegar al poder.

“Adiós al dirigente del pueblo que quería cambiar el Perú. A él le decimos que ayude a los huérfanos debido a la pandemia y deje de lado su obsesión con la nueva Constitución, pues no es el momento”, dijeron.

Sus promesas –acotaron- “cayeron en saco roto” y quedaron a un lado, y se ha convertido en un gobernante corrupto que prefiere no ser investigado por la Justicia por temor al castigo.

Las madres trabajadoras, creen que el jefe de Estado se rodea de gente incapaz, inútil y corruptos, que ha llevado al país a la crisis social y económica que hoy se vive, y que, al parecer, no tiene una pronta solución en favor de los más necesitados.

