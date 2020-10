Madre soltera y además artista prodigio del arpa lo perdió todo en incendio

Laurita Pacheco, viene pasando un trágico momento en su vida, ella es cantante folclórica y artista prodigio del arpa, tenía todos los instrumentos y vestimentas de trabajo, pero un feroz incendio redujo todas sus pertenencias a cenizas. Las llamas afectaron toda su vivienda cuando había salido a realizar un trámite bancario con su madre.







Pese a toda la tragedia y desgracias, Pacheco da las gracias porque sus hijos y su padre están a buen recaudo y sin heridos, hecho que es para resaltar porque se encontraban dentro de la casa justamente cuando ocurría el incendio. El siniestro consumió todos sus objetos de valor y enseres, muebles, etc.

“Yo soy madre soltera, yo crío a mis ojos sola“, son las palabras que dice Pacheco con un gran dolor dentro porque se quedó sin nada, si sus elementos que le ayudaban a salir adelante.





Con lágrimas en los ojos ella nos contó que, “fue una desesperación grande al ver como los bomberos estaban frente a mi casa. “Era una desesperación no saber dónde estaba mi papá y mis hijos. Mi papá trepó un muro y rescató a mi segundo hijo”, resaltó Laurita Pacheco.

La cantante no pudo aguantar las lágrimas y se quebró al dar a conocer cómo quedó su vivienda tras las llamas. Pese al suceso, Laurita Pacheco cuenta que no se dejará vencer y ‘resurgirá de las cenizas’.

“He reflexionado y he llevado a la conclusión que sobre las cenizas me voy a poner a cantar a zapatear, no me voy a dejar vencer”, añadió.

