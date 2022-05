Madre recicladora pide en vivo que sus dos hijas no se olviden de ella y la visiten por el Día de la Mamá

Este domingo 8 de mayo se conmemora el Día de la Madre, una fecha que debería ser de celebración y gozo para reconocer el esfuerzo de la mujer que nos dio la vida. Lastimosamente, hoy no es un día grato para Juana Bautista, una recicladora de 65 años que lamenta que sus dos hijas, Rina y Rosa, se hayan olvidado de ella.

Desde las inmediaciones de Mesa Redonda, en Cercado de Lima, la recicladora detalló – a Exitosa Noticias – que quedó viuda desde hace años y ahora trabaja diariamente para costear las medicinas de su hijo de 45 años, quien está gravemente enfermo.

A pesar de que trabajó toda la madrugada, exactamente desde las 9:00 p.m. hasta las 6:00 a.m., los compradores no le han pagado por el material reciclado.

“Soy viuda y tengo a un hijo de 45 años que está delicado de salud, por eso yo trabajo, señorita. A veces los compradores no me pagan, ahorita me estoy yendo con melancolía a casa porque hoy no me han pagado ni me dicen cuándo me pagarán”, le detalló Bautista a Evelin Huaire, reportera de Exitosa.

Aprovechando la señal de Exitosa, la mamita recicladora envió un recordatorio a sus hijas Rina y Rosa, a ambas les pidió que no se olviden de que tienen una madre y que, apenas puedan, acudan a visitarla.

“Rosa, te mando saludos, hija. Tú no me visitas, ¿me has olvidado hija? Rosa, hoy seguro irás a trabajar. A mi otra hija Rina, seguro estará en casa, también te mando saludos, hijita”, dijo entre lágrimas la agobiada madre.



