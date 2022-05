Madre pide ayuda para que su hija que padece de microcefalia sea inscrita en el Conadis

Un equipo de Exitosa visitó este viernes el Anexo 22, ubicado en el distrito de San Antonio (Huarochirí), para conocer la historia de Mayra Floriano, madre de una menor de ocho años, llamada Cataleya, que sufre de microcefalia.

La madre de la pequeña detalló que, hasta el momento, no ha podido hacer las gestiones para inscribir a su menor hija en el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS), que le permitiría acceder a diversos programas sociales.

También puedes leer: “No hay chamba”: trabajadoras de campo también se ven afectadas ante crisis de fertilizantes en Arequipa

“[¿Su hija tiene el carné de Conadis?] No, no tiene. No puedo dejarla sola y no he tenido tiempo para gestionarla. No la puedo dejar sola en casa sabiendo todos los peligros que hay ahora“, dijo la señora Floriano, quien pidió el apoyo de las autoridades administrativas de la entidad para que puedan atender el caso de su pequeña.

¿Cómo puedo ayudar?

La menor necesita leche fortificada, pañales y otros insumos para mejorar su calidad de vida. Si usted desea ayudar, puede hacerlo llamando al 926 549 236 y preguntar por Richard, padre de Cataleya.

“Mi hijita no toma leche desde hace dos meses por motivos que no hay dinero y no nos alcanza. Su papá es soldador y lo que ganamos es para la leche, pañales, pero no nos alcanza”, lamentó.

Por el momento, la familia recurre a la olla común “Nueva Vida“, aunque en estos días solo se han estado alimentando con sopas debido a la falta de alimentos y recursos económicos de los vecinos de la zona.

También te puede interesar: Gremios de transportistas evalúan fecha para acatar una “paralización nacional indefinida”

Más noticias en Exitosa: