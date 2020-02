Madre impide que su hijo se case: “¿Qué le vas a dar en la vida a ella?”

Cuando pretendía casarse con su enamorada, llegó su madre e impidió que la boda que habían soñado se concretara. El bochornoso hecho sucedió en Chorrillos durante un matrimonio comunitario. La progenitora armó un escándalo para evitar que su hijo se casara con la joven. “¿Mayor de edad? Recién has cumplido 18 años, no sabes la enfermedad que tengo y lo que me estás causando”, le dijo.

Entre los reclamos que la mujer le hacía a su vástago, le recalcó que no había estudiado y que su pareja habría dejado sus estudios para casarse. “¡No son nada, ni una carrera tienes! ¿Qué le vas a dar en la vida a ella? ¡Tú también! Has dejado tus estudios por casarte”, les recriminó a ambos.

En tanto, la airada madre aseguró que habrían intentado contraer nupcias luego de escaparse sin autorización. La señora también indicó que la madre de la muchacha tampoco habría estado enterada: “¡18 años tiene! Márcale a su mamá, dile que la tengo acá”.