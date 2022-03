Madre de Solsiret: “A todas esas mamás que están buscando a sus hijas, nunca dejen de hacerlo”

Feminicidio. Rosario Aybar, madre de la activista fallecida Solsiret Rodríguez, pidió al Juzgado Penal Colegiado acusar a Kevin Villanueva y Andrea Aguirre, implicados en el asesinato de su hija, por el delito de feminicidio y no por homicidio.





“No hay una sanción ejemplar. El juez ha tipificado entre homicidio y feminicidio. No es justo que sea por homicidio simple. Espero que los tres jueces que van a ver el caso lo tipifiquen como feminicidio porque ahí hubo la intervención de un hombre. Además, desde el 2016 salió una norma que dice que el feminicidio también se puede hacer de mujer a mujer”, dijo en entrevista para Exitosa.

La madre de la joven fallecida consideró que en el caso de su hija sí calificaría el delito de feminicidio “por la crueldad y el odio” con los que sucedieron los hechos.

“Ha sido algo muy perverso. ¿Cómo es posible que hayan usado un serrucho? ¿Un martillo? ¿Qué clase de ser humano hace eso? Quiero que lo tengan en cuenta esos jueces. Deben tener en cuenta el odio y la ferocidad con la que acabaron con un ser humano. Hicieron toda una crueldad con el cuerpo de mi hija“, sostuvo.

La madre de Solsiret también indicó que, en sus más de 6 años de lucha por hallar justicia, ha encontrado malos elementos en la justicia peruana. Recordó que en un inicio la Policía rechazó tramitar una denuncia inmediata por desaparición.

“Se me cerraron todas las puertas del mismo Ministerio Público, incluyendo policías y fiscales. Cuando dicen que hay una mujer desaparecida dicen que ‘se fue porque quiso‘, ‘¿Qué hacía con tantos hombres?‘ Pero nunca toman en cuenta que una la desaparición de una mujer significa que está en peligro”, agregó.

En el Día Internacional de la Mujer, Rosario Aybar brindó un mensaje hacia todas las madres y mujeres que, hasta el día de hoy, buscan justicia por casos similares.

“A todas esas madres que están buscando a sus hijas, nunca dejen de hacerlo. Nunca. No sabemos si realmente están con vida o, generalmente, están sin vida. Si el día tiene 24 horas, por lo menos dediquemos 2 horas de búsqueda para que el Estado se comprometa y vea que no nos vamos a dejar. Una desaparición sí puede tener una ley y se un delito, que no sea una cosa simple”, expresó.

Caso Solsiret

La activista feminista Solsiret Melchorita Rodríguez Aybar (23) desapareció en agosto de 2016, cuando tenía dos bebés y estudiaba Sociología. Casi cuatro años después de su desaparición, sus restos fueron hallados por la Policía Nacional del Perú (PNP) en la casa de Andrea Aguirre Concha, pareja de Kevin Villanueva, cuñado de Solsiret.

Aguirre declaró ante la PNP que después de una discusión en la que también estaba su pareja (Kevin Villanueva), la activista cayó “por accidente” desde un cuarto piso y luego la descuartizaron.

“Solo he encontrado el 30 por ciento de su cuerpo, el 30 por ciento. Con eso se hará el juicio. ¿Qué dicen los agresores? Ellos no quieren hablar porque tienen la ley a su favor y tienen el derecho de quedarse callados. Esa es mi lucha hasta el día de hoy”, lamentó la madre de Solsiret.

Por su parte, el fiscal Mansilla, a cargo del caso, señaló que Aguirre y Villanueva cometieron homicidio calificado, así como que Brian Villanueva, hermano gemelo de Kevin y padre de los hijos de Solsiret, y Yolanda Castillo, madre de los hermanos, conocían el delito y lo ocultaron.

“Al final fueron cuatro personas las que acabaron con mi hija. Esa es la verdad”, añadió.

