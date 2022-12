Madre de Pelé aún no sabe sobre la muerte de su hijo

Un día después del fallecimiento de Edson Arantes do Nascimento, mejor conocido como Pelé, la madre de este, Celeste Arantes, que tiene 100 años de edad todavía no recibe la lamentable noticia, y es que el estado de salud de la señora no es el óptimo y los hermanos de O Rei decidieron esperar para darle el anuncio.

“Hablamos mucho con ella, pero ella todavía no sabe. Está bien, pero está en su propio mundo y cuando hablamos le digo solamente que oremos por él”, dijo Leia, hermana del recién fallecido a la cadena ESPN. Por otro lado, la familia se prepara ahora para dar el último adiós a Pelé.

El cuerpo del futbolista será trasladad a Santos, donde tendrá lugar el velatorio, que será en el estadio de fútbol el próximo lunes. Ese mismo día se realizará un cortejo fúnebre por las calles de la ciudad que coronó al jugador. Durante este recorrido está previsto que el féretro pasé por la zona donde reside la madre de Pelé, antes de celebrarse la ceremonia íntima que dará sepultura al genio.

La madre de Pelé marcó la vida de su hijo, como todas, pero Celeste en especial. De acuerdo a la leyenda que sobrevuela al personaje, ella fue la persona que recibió una visita clave en los años 50. Waldemar do Brito, un cazatalentos, la convenció de que el pequeño Dico (el primer apodo de su infancia) dejara su trabajo en una fábrica de zapatos y se sumara a Santos. El resto es Historia.

