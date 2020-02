Madre de Dios: reinician fumigación con maquinaria pesada a viviendas por dengue

A través del trabajo articulado entre el Ministerio de Salud (Minsa) y la Dirección Regional de Salud (Diresa) Madre de Dios, se intensificaron las jornadas de control del zancudo con fumigación utilizando tres formas: con equipo pesado de nebulización espacial, equipo liviano moto pulverizadora y los termo nebulizadores, para buscar cubrir el 100% de las viviendas de la provincia de Tambopata.

Al respecto, el asesor del Despacho Viceministerial de Salud Pública, Carlos Castillo Solórzano, informó que hoy se inició la fumigación con la maquinaria pesada que consta de un cañón de largo alcance que bota gran cantidad de insecticida para poder llegar a las zonas abiertas.

Asimismo, a partir de mañana, se intervendrá casa por casa utilizando los termo nebulizadores y las motomochilas que son un equipo más liviano y que permite el acceso a espacios pequeños y casas con más de dos pisos. Asimismo, se intensificará el control larvario casa por casa, eliminando los criaderos de zancudos.

“Si no hay zancudo, no hay dengue. La población debe eliminar los criaderos del zancudo de su casa. Si el insecto no encuentra donde reproducirse, bajarían los casos de dengue en todas las localidades con brote. La población debe colaborar y abrir sus casas ante la visita del personal de salud”, destacó.

Castillo explicó que se replanteando las acciones debido a que la cobertura solo llegaba al 60% en fumigación y a un 65% en control larvario.

“Se ha revaluado y se han planteado nuevas formas de intervención junto con los responsables de enfermedades transmitida por vectores, Salud Ambiental, el Instituto Nacional de Salud, Epidemiología, Promoción y Comunicaciones para poder llegar a la mayor población posible en marco de la Emergencia Sanitaria decretada por 90 días en la región”, expresó.

Agregó que la gente no debiera morir por dengue si llega oportunamente a los servicios de salud, remarcó que es importante que, ante los signos de alarma como fiebre, dolor de músculos, articulaciones, dolor de cabeza, se debe acudir inmediatamente al servicio de salud más cercano y no automedicarse.

El director de la Dirección Regional de Salud (Diresa) Madre de Dios, Ricardo Tello, precisó que, hasta la fecha, son 1498 casos confirmados y siete fallecidos en la región de Madre de Dios y que la última víctima fue una persona que llegó del distrito de Las Piedras y presentaba comorbilidades.

“En los últimos brotes, las personas que han fallecido han tenido un antecedente de riesgo. Por ello, invocamos a la población que, si presenta fiebre, dolor muscular y dolor detrás de los ojos, no se auto mediquen; vayan al establecimiento de salud más cercano para su atención”, exhortó.

A su turno, la directora de Redes Periféricas, Ana Chávez, señaló que empezó la primera ronda con el equipo pesado con el que se espera llegar a más de siete mil viviendas, entre hoy y mañana.

Por su parte, el congresista electo por Madre de Dios Alexander Lozano pidió a la población retomar la confianza. “Se están redoblando esfuerzos para luchar contra el dengue. Por ello, se está trabajando de manera articulada con el Gobierno nacional, regional y local y hago un llamado también a los empresarios para que se sumen en la lucha contra el dengue”, puntualizó.