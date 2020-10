Machaca sobre ley de deudores: “Nos exponen a una masacre financiera”

En diálogo con Exitosa, Jurnet Machaca, presidenta de la Asociación de Deudores Financieros (ADEF) de Arequipa, se mostró inconforme con la aprobación de la nueva ley de congelamiento y reprogramación de deudas, argumentando que, nuevamente, “el Estado se pone a favor de los bancos”, y adujo que esta medida los expone a una “masacre financiera”.



“Lamentablemente, el Estado se pone nuevamente en defensa de los bancos. Este famoso proyecto, al cual solo le hace la firma del presidente, no beneficia en nada a los deudores. Nosotros desde la asociación estamos en contra de este proyecto porque es letal, nos están mandando a una masacre financiera”, señaló.

En ese sentido, Machaca reportó que desde la asociación no ven por ningún lado la ayuda que propone la ministra María Antonieta Alva en cuanto a la reprogramación de deudas.

“Nos ponen topes con montos que realmente son ridículos. Ningún empresario va a trabajar con 20 mil soles como tope, mucho menos se va a comprar una casa con 250 mil soles”, manifestó.

Nueva manifestación

Asimismo, la líder sindical indicó que cuando, desde la asociación, vieron que se aprobó el proyecto se sintieron “frustrados y traicionados” por el Gobierno Nacional. Sin embargo, aseguró que no van a declinar en su luchar para exigir créditos y reprogramaciones justas, por eso este miércoles 7 de octubre marcharán nuevamente.

“Este 7 vamos a salir nuevamente con más energía y más empoderados para exigir que esta banca frene estos abusos porque estas reprogramaciones no tienen nada de beneficios para nosotros. Lamentablemente nos están endeudando y sometiendo a una pobreza de la cual no vamos a salir”, expresó.

Machaca, en representación de los deudores de Arequipa, reiteró que tienen toda la intención de pagar sus deudas, pero con las condiciones y los intereses legales que corresponden a la difícil situación que ha originado la pandemia.

“Desde la ADEF hemos sido siempre claros en nuestro requerimiento, nosotros queremos asumir nuestras deudas, pero con las condiciones y los intereses legales en el marco de la emergencia sanitaria. No con lo que ha venido haciendo el banco convirtiendo deudas de S/5,000 a una reprogramación de S/12,000 a S/ 13,000 en plena crisis económica”, sostuvo.

No podrán pagar

En diálogo con Cecilia García, Machaca anunció que, desde la ADEF, a nivel nacional, han decidido no pagar debido a la crisis económica que les impide pagar las deudas bancarias y la falta de criterio de la banca al momento de reprogramar las deudas.

“Lamentablemente hemos decidido no pagar, pero no es situación que nosotros queramos o porque se nos dé la gana, sino que no hay economía para poder asumir estas deudas. Nuestros negocios están abiertos ahora, pero no hay ventas y no podemos seguir pagando”, finalizó.

