Luque responde a Bellido: Defiendo la democracia, denuncio el golpismo y no abrazo treguas falsas

“Congresista Guido Bellido, soy una persona que defiende la democracia, denuncio el golpismo. No abrazo treguas falsas. Mi trayectoria así lo demuestra. Me mantengo firme en EXIGIR agenda de cambio y un gobierno transparente e íntegro. Yo no busco debilitar la colaboración eficaz”, señaló Luque en su cuenta de Twitter.

Cabe recordar que en entrevista con Exitosa, Bellido lamentó que Luque se haya puesto “al lado de los golpistas”, pese a que ha sido la persona más cercana al presidente Pedro Castillo en representación de su agrupación política.

“Sinceramente, no me sorprende la postura de Ruth Luque. El presidente debe estar al tanto de estas cosas. Ella ha sido la persona más cercana al presidente en representación de Juntos por el Perú, ha visitado, ha conversado [con el presidente]; y hoy se pone al lado de los golpistas y al lado de los que piden la vacancia”, dijo en diálogo con Nicolás Lúcar.

Indicó que la bancada de Juntos por el Perú no se sumará al pedido de vacancia, ya que sus integrantes difieren de la postura de la vocera Ruth Luque.

“Yo entiendo que Ruth Luque se ha perdido de su bancada. Su bancada dice otra cosa. Ella está pidiendo la vacancia del presidente o una salida constitucional, pero lo que va a pasar es que en su bancada quien va a tener que renunciar antes que el presidente de la República es ella”, sostuvo.

JUNTOS POR EL PERÚ EN CONTRA DE LA VACANCIA

Mediante un reciente comunicado, la bancada de Juntos por el Perú anunció que ue no corresponde pedir la vacancia del jefe de Estado.

“Demandamos actuar con responsabilidad y sentido democrático al Congreso de la República. No corresponde pedir la vacancia del presidente quien ha sido elegido en las urnas sin que existan causas suficientes de acuerdo a la Constitución”, señaló la agrupación.

