Luque: Corresponde al Estado acatar fallo de la Corte IDH sobre no liberación a Fujimori

A través de sus redes sociales, la congresista Ruth Luque, de Juntos por el Perú, señaló que el Estado peruano debe acatar la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) quien señaló que no se debe acatar el fallo del Tribunal Constitucional que restituye el indulto de Alberto Fujimori.

“Corte IDH destacó que sentencia del TC no hiciera mención a violaciones de derechos humanos cometidas por Fujimori. Recuerda que no basta estado de salud, también se valora pago de reparación civil, reconocimiento de gravedad d delitos y efecto d la liberación. En consecuencia abstenerse. Corresponde se respete y acate decisión de la corte. Estado debe cumplir sus compromisos internacionales. No hay democracia sin derechos humanos“, escribió Luque en su cuenta de Twitter.

RESOLUCIÓN DE LA CIDH SOBRE FUJIMORI

Este viernes, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) se pronunció sobre el indulto de Alberto Fujimori y señaló que el Estado peruano no debe acatar el fallo del Tribunal Constitucional que autoriza la liberación del expresidente Alberto Fujimori.

“El Estado peruano debe de abstenerse de implementar la sentencia dictada por el Tribunal Constitucional el 1 de marzo de 2022, que restituye los efectos del indulto ‘por razones humanitarias’ concedido a Alberto Fujimori Fujimori el 24 de diciembre del 2017”, indica el órgano internacional.

Asimismo, la corte precisa que el indulto otorgado a Alberto Fujimori no cumplió con las condiciones determinadas en la resolución de supervisión de cumplimiento de sentencia de 30 de mayo de 2018.

Además, se le solicita al estado peruano presentar -a más tardar el 13 de mayo del presente año- un informe “sobre el cumplimiento de la obligación de investigar, juzgar y sancionar en lo relativo a no ejecutar la sentencia dictada por el Tribunal Constitucional el 17 de marzo del 2022 que restituye los efectos del indulto”.

