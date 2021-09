Luisito Comunica compra departamento en Venezuela y le llueven críticas en redes

Aunque decenas de miles de venezolanos siguen huyendo de su país en busca de un mejor futuro, el famoso youtuber e influencer mexicano, Luis Arturo Villar, más conocido como Luisito Comunica, decidió apostar por Venezuela y se compró una casa a precio de oferta.





“He comprado una casa en Venezuela, yo sé lo que muchos están pensando ‘Luisillo, esa no ha sido una buena decisión, ¿qué acaso no ves las noticias?, ¿no sabes que ese país está pasando por una situación complicada y que muchísimos están buscando huir, que no hay recursos?’”, afirma al hacer el anuncio.

Aunque no dio muchos detalles, afirmó que el inmueble lo compró por 20 mil dólares, y se encuentra ubicado frente al mar —en la ciudad de Lechería, en el estado de Anzoátegui, al norte del país.

“Es una inversión muy a futuro cuando el país esté en días mucho, mucho mejores y los precios de las propiedades podrían irse muy, muy arriba”, anotó y dijo que su inversión fue pequeña, “pero bonita”, en un espacio que le gustó demasiado en una ciudad que lo “dejó enamorado”.

◼ Las críticas



La alegría y satisfacción de Luisito por la compra, pues el depa esta completamente amoblado, no fue compartida por miles de usuarios de las redes sociales, y lo criticaron de aprovecharse de la desgracia que se vive en Venezuela, donde hay hiperinflación, escasean los alimentos y faltan puestos de trabajo.

“No conforme con ser un depredador de esta situación Luisito además hace un video de Youtube y gana más dinero. Deja la payasería ya hombre, que estás jugando con la tristeza de otros y eso es despreciable”, le escribió Rogerio Moya.