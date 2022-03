Luisa María Cuculiza pide que presidente Castillo “deje el odio” y acepte el indulto que recibió Alberto Fujimori

Atención. Este viernes, en entrevista para Exitosa, la exministra, Luisa María Cuculiza, le envió un mensaje al presidente de la República, Pedro Castillo, y le dijo que deje de lado el “odio” y de una vez acepte que el exmandatario Alberto Fujimori, ya ha obtenido su liberación por un indulto humanitario.

En declaraciones para el programa Hablemos Claro de Exitosa, Cuculiza le respondió al presidente Castillo, quien criticó recientemente el fallo del Tribunal Constitucional que le permitió a Alberto Fujimori salir de prisión y además, que desde el Gobierno se estaría buscando un procedimiento para plantear algún tipo de recurso para que la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuestione la resolución.

“Yo le diría al presidente Castillo, que se tranquilice, en lugar de estar haciendo cosas que invitan al odio y a la no aceptación [de este fallo del Tribunal Constitucional], júntense los peruanos, ya no pensemos en la política de izquierda o derecha o al medio, dejen de fregar. Piensen en el país que es maravilloso y que tenemos que sacar adelante”, manifestó.

En esa línea, también agradeció que Alberto Fujimori pueda pasar sus últimos tiempos en vida junto a su familia, ya que para ella, ninguna persona adulto mayor, debe morir en la cárcel.

PEDRO CASTILLO

Asimismo, Cuculiza indicó que si el presidente Pedro Castillo le pide ayuda, ella lo haría ya que es “una peruana que quiere que el país salga adelante”, y le recordó que cuando ella era ministra, dentro del gabinete todos eran como hermanos, a diferente de lo que observa ahora, donde algunos funcionarios tendrían varias diferencias siendo integrantes del mismo Ejecutivo.

“Entre los ministros se pelean, se denuncian, es un problema que no se puede aceptar. Si el presidente me dice que lo ayude, yo lo ayudo, porque soy peruana y quiero que mi país salga adelante. Ya olvídense de los problemas, de los cuales no se deben huir, sino combatirlos”, expresó.

Por otro lado, pidió que todos los integrantes del Poder Ejecutivo empiecen a atender los verdaderos temas de importancia como es ayudar a los más necesitados que se han visto golpeados por la pandemia.

“Hay gente que no tiene para comer y hacen ollas comunes donde sirven más agua que comida. Si una mujer no tiene qué darle a su hijo cómo va a estar alegre. Preocúpense de eso, en vez de estar fregándose entre ellos”, sentenció.