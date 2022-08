Luis Vera, excomandante general, dice que la Policía fue “atropellada” tras cambios de Pedro Castillo

En entrevista con Exitosa, el excomandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Luis Vera Llerena, se pronunció acerca del sorpresivo cambio del que fuese objeto dentro de la institución, por ordenes del presidente de la República, Pedro Castillo, y por el cual se sienten “frustrados y atropellados”.

También te puede interesar: José Luis Gavidia es nombrado representante alterno del Perú ante la OMI en Londres

Durante el diálogo con Nicolás Lucar, en el programa ‘Hablemos Claro’, el exalto mando del cuerpo policial precisó que no tenía una respuesta clara sobre su remplazo como comandante general, puesto que ahora ostenta el teniente Raúl Alfaro Alvarado. Sostiene que puede haberse tratado por el hecho de que no podía intervenir con la labor del Equipo Especial PNP que solicitó la fiscal Marita Barreto para ayudar al Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción del Poder o por no querer involucrar a la Policía Nacional en temas de índole político.

“Puede haber sido por varios motivos. En primer lugar, cuando se crea este Equipo Especial (de la Policía), yo estuve de acuerdo con el ministro (Mariano) González, hago la rúbrica de la resolución ministerial, porque me parece importante y siempre he estado comprometido con mi institución en la lucha contra la corrupción (…) Como comando no podíamos obstruir, en ningún momento, el trabajo al que estaba encaminado (ayudar a la Fiscalía)”, declaró a nuestro medio.

“El otro motivo podría ser por mi formación de institucionalista y de defender en todo momento, en mis declaraciones, a la Policía, y no incluirla en los temas políticos. Nosotros somos técnicos profesionales comprometidos al 100% en la lucha contra la criminalidad, la corrupción y el crimen organizado. El motivo principal no lo sé, pero como institución nos sentimos frustrados, atropellados y esto debe cambiar”, agregó.

Cabe resaltar que gran parte de un sector de la opinión pública, así como muchos miembros de la oposición gubernamental, sostienen que se realizaron los cambios para que el Ejecutivo coloque a miembros sobre los que pueda tener un mejor control político.

Asimismo, es importante recordar que el cambio de Vera Llerena no fue el único dentro de la PNP, pues también se designó a Segundo Leoncio Mejía Montenegro como nuevo Inspector General.

Más noticias en Exitosa: