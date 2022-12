Luis Urruti se nacionalizó peruano y cerró con Universitario su renovación por todo el 2023

El futbolista Luis Urruti, nacido en Uruguay, juramentó como ciudadano peruano al obtener la nacionalización correspondiente, hecho que le permitirá seguir siendo parte del plantel de Universitario.

En una ceremonia realizada en la oficina central de la Superintendencia Nacional de Migraciones, el atacante concretó el proceso que lo acredita como nuevo compatriota. Cabe apuntar que ‘Tito’ forma parte de Universitario desde que fue fichado en 2020.

“Mi señora fue la que me dijo que me podía nacionalizar peruano. Yo no tenía ni idea, ella empezó a mover todo y conversó con el club sobre el tema. La ‘U’ se encargó de lo demás. Estoy agradecido con la institución y mi esposa. Es un gran paso en mi carrera”, reveló el futbolista.

Tras concluirse el proceso de su nacionalización, Universitario anunció la renovación de contrato de Luis Urruti, quien ya no ocupará plaza de extranjero.

“Estoy muy contento con el club. Este año prácticamente ni jugué, me lesioné en marzo y me acaban de renovar el contrato. Ahora me toca a mí responder, yo sé que si estoy bien siempre respondo, siempre dejo todo. No he ligado con las lesiones, este año estaba en un momento extraordinario y pasó lo de la rodilla. Dios quiera que el 2023 sea mío y pueda celebrar con todo el mundo de Universitario”, manifestó.

Entre sus objetivos de la temporada ‘Tito’ se plantea alcanzar el campeonato en la Liga 1. “Mi sueño es poder campeonar con la ‘U’, darle un título al club, andar bien, no lesionarme”, afirmó.

