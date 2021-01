Luis Solari: “Se necesitaría vacunar a más de 20 millones para conseguir una inmunidad de rebaño”

◼ Por: Juan C. Ángeles Moreno



El Ministerio de Salud (Minsa) confirmó la aparición de la nueva variante del coronavirus en Perú, la cual se originó inicialmente en Europa, mientras el Gobierno concretó un acuerdo de compraventa con Sinopharm. Al respecto, Exitosa conversó con el exministro de Salud y expremier Luis Solari.







– ¿Cuál es su impresión del acuerdo entre el gobierno y Sinopharm?

Este acuerdo de compraventa demuestra que todo lo que se dijo en el gobierno de Martín Vizcarra fue mentira, no se va a tener los 24 millones de dosis que se prometió. Esta vacuna llegaría a fin de mes, pero no podría administrarse después de 15 días desde la primera dosis. Eso significa que nos vamos hasta fin de marzo sin protección y en abril son las elecciones, ese es el principal problema.





– ¿El primer lote será suficiente para el personal médico?

No, no alcanzará porque son dos dosis por persona. La mayoría del personal de salud estará sin protección hasta 15 de marzo, con una segunda toma. Hay un problema gravísimo de gestión en el Ministerio de Salud. La vacuna no es la solución, es la última pieza de una estrategia sanitaria.

– ¿Cubrirá la nueva variante?

Podría cubrirla como una reacción cruzada porque es el mismo virus, solo es una variante, no una mutación.

– ¿Confía en que se vacunara a 14 y 15 millones de peruanos, como dijo el presidente?

Es difícil conseguir esa cantidad de vacunas, estamos hablando de 30 millones de dosis. De hecho, Aztrazeneca dijo que nos entregará un lote en setiembre, pero la fecha puede variar. Se necesitaría vacunar al 65% de 32 millones de peruanos, lo que sería más de 20 millones y medio, si queremos conseguir una inmunidad de rebaño y generar anticuerpos.

– ¿Se pudo adquirir una mejor?

La Organización Mundial de la Salud (OMS) dice que una vacuna es eficaz cuando tiene más del 70% de efectividad y da resultados en adultos mayores. La tecnología que se ha comprado es de virus muerto e inactivo, un método efectivo que se usa más de 100 años y sabemos cómo son los efectos a largo plazo. A cambio las vacunas de Pfizer y Moderna es con otro sistema y no se sabe qué efectos podría haber a largo plazo.

– ¿Tenemos la logística necesaria para una campaña de vacunación eficiente?

Una campaña de vacunación solo para el sector salud, específicamente de 500 mil personas, con una merma entre el 10% a 15% que se pierden o pueden sufrir un daño, no es una vacunación eficiente. Simplemente es una protección para los médicos y enfermeros, que igual deben tener cuidado porque sus familias no están inmunizadas. Hemos estado con 320 fallecidos por semana, un montón de gente. Es necesaria una estrategia integral.

– ¿Entonces este año solo se vacunará a los grupos prioritarios?

Lo que pasa es que han pintado a la vacuna como el mesías. Además, la premier [Violeta Bermúdez] no ha dicho si va a haber vacuna para el otro año para las familias peruanas, debe confesar si habrá vacunas para el 2022. Y dice que nos sigamos cuidando, cuando debemos cuidarnos de la inacción del Ejecutivo. Hemos visto acciones sorprendentes, como cuando la ministra dijo que los asintomáticos no contagian.

– ¿Cree que hay más casos de la nueva variante?

Sí, porque esa señora se ha contagiado por tener contacto con alguien que vino de Europa o de otro país. Eso quiere decir que la única forma que ingrese la nueva cepa del virus es por el aeropuerto. Lo mismo que pasó con el caos 0 del año pasado, que entró al país por el aeropuerto. Ahora nadie es responsable. Es obvio que el Ejecutivo debe responder porque no cerró las fronteras a tiempo, menos los vuelos a otros países con anticipación.

– ¿Cómo califica la acción el gobierno en la pandemia?

Hubo una serie de errores. Cuando Europa estuvo con una ola fuerte y se propagó en México, no hubo control en los aeropuertos. El 15 de diciembre se habilitaron los vuelos a Europa cuando seguía la crisis allá. Se autorizó que tres personas ocupen un taxi y que viajen personas paradas en el transporte público. A fin de agosto, cuando teníamos 12% en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), comenzaron a subir y faltaron camas en el norte. Han tomado decisiones equivocadas, pero culpan las fiestas de fin de año, peor cuando alentaron las marchas en noviembre.

◼ Cuarentena

¿Se debe volver al confinamiento?

El confinamiento es uno de los siete puntos que se debe aplicar, si se aplica solo no habrá diferencia porque mientras se encierran en las casas, el gobierno seguirá en sus errores y los casos igual aumentarán. Al final, se encierra el que tiene facilidades. Hay un flujo de 10 mil casos semanales, lo que evidencia que el Minsa no tiene conocimiento de cómo parar la infección.