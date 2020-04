Luis Solari: “Salir a la calle puede matarte, es hora de que lo entiendas”

El exministro de Salud, Luis Solari, destacó ayer que las hospitalizaciones por coronavirus se hayan reducido en el país, aunque esbozó la necesidad de elevar el número de pruebas para la detección. En conversación con Diario Exitosa, además, dijo que la eficacia de la decisión del Gobierno de establecer días de salida para hombres y mujeres, solo se verá en la práctica.

-¿Qué nos pueden indicar las cifras de mortalidad y hospitalizaciones hasta el momento?.

Veo que los casos de hospitalizaciones se han reducido, aunque subió el de mortalidad. Pero al haber menos hospitalizaciones, hay más casos de menor complejidad. Se va logrando algo trascendente: reducir la estancia en los hospitales. Y liberar recursos para otros pacientes.

-¿Las últimas medidas pueden generar cierto desconcierto?.

No se puede contentar a todos. Esta algo necesario,más allá de si guste o no. Su validez se demostrará en la práctica, aún no hay evidencia científica sobre eso.

-En todo caso, puede hacer que los que no acatan la cuarentena, ahora sí lo hagan.

La gente debe entender algo. Lo diré en palabras simples: tu salida puede matarte. Si te contaminas, tu familia estará en riesgo y, además, puedes contaminar a otros fuera de tu hogar. Esa así y no hay más: esa salida sin razón puede matarte, es hora de que lo entiendas. Por eso, quedarse en casa hoy es obligatorio.

-Igual, seguimos sin la cantidad de pruebas necesarias.

El ministro dice que la meta es llegar a doce mil pruebas diarias y estamos en mil por día. Y se dice que se quieren realizar un millón de pruebas. Es decir, se necesitarían 80 días para hacer ese millón de pruebas, estamos hablando de casi tres meses.

–¿Eso resulta demasiado?.

Los países en donde hay menos mortalidad son Alemania y Chile. Ahí hay test masivos, en gran cantidad, y así se detecta temprano el virus. En Alemania se hacen 28 mil pruebas diarias, y alrededor del 10% son positivos. Y en cuarentena total. Aquí, con la desobediencia del peruano, con esas doce mil pruebas tendríamos más del 10% de infectados, es muy probable.

Pero lo que faltan son pruebas moleculares.

No hay pruebas moleculares en el mercado. Hay que aplicar el criterio, una vez detectado un caso, usar las rápidas para la gente más joven, ellos generan anticuerpos al instante. Para los más adultos, que demoran en generar anticuerpos, ahí la molecular.

-Se dice que el pico de infectados llegará entre el 17 y el 19 de este mes.

Ese es un modelo del ministerio. Pero, ¿con cuántas pruebas diarias se ha hecho? Hay que tenerlo en cuenta.

–En todo caso, es iluso pensar que tras el domingo 12 se reabra casi todo.

Ningún país, tras una cuarentena, empieza al día siguiente una feria. Esto será gradual. Y al final recién vendrán las aglomeraciones de los colegios, los deportes, los espectáculos. La cuarentena laboral debe seguir. Reiniciar con un cuarto, un tercio de los trabajadores. Hay que aprender de los países más avanzados en esto.