Luis Solari: “Los feminicidios prueba que enfoque de género es un engaño”

Por Axel Ramírez

¿Cómo ex premier que opina que hayan ratificado en el cargo a la ministra de Justicia y que se califique sus declaraciones sobre el feminicidio de El Agustino como un exabrupto?

El tema va más allá. ¿Por qué al presidente Vizcarra le va bien y a su gobierno le va mal? Porque los ministros no tienen idea de lo que es la política. Los ministros son cargos políticos no son cargos técnicos y la propia ministra de Justicia acaba de decir por boca propia que no es política. ¿Qué significa eso? Los técnicos saben hacer cosas y los políticos saben que esas cosas se hacen en determinado momento y determinados resultados. Ahí está la explicación porque está mal en la educación, la salud, la inseguridad ciudadana, etc.

¿Pero basta con las disculpas de la ministra Revilla o debería renunciar si o si?

Si ha dicho que no es política que renuncie. Para ser ministro hay que ser político, como en todo cargo público. Al igual que el señor Édmer Trujillo, qué hace como ministro de Transportes si está siendo investigado. ¿Acaso no les interesa al Presidente y al primer ministro que la aprobación del gobierno siga cayendo? ¿Por qué insiste en más de lo mismo? El único de carrera es el Canciller, el resto son funcionarios de tercer y cuarto nivel.

Yendo al tema de violencia contra la mujer ¿en qué estamos fallando?

Esta cantidad de feminicidios de país con violencia que estamos viendo es la prueba fehaciente de que el enfoque de género en el ministerio de Educación y en todo el aparato público está metido en el país desde el año 2004 o 2005 es un engaño porque no han reducido en nada las tasas de aborto, de violencia, de embarazo prematuro, etc. Es un engaño ideológico de la izquierda que pretende otra vez llegar al poder desde otro camino.

