Luis Palao y su despertar al arte en las cuevas de Sumbay

“La pintura para mí no es importante. Yo no vivo para la pintura; no soy un pintor, y nunca he sido un pintor. Nunca he ido a una escuela de arte”, declaró entonces Luis Enrique Graciano Palao Berastain (1943) un excepcional dibujante y pintor realista que se pasó la vida retratando a los habitantes más modestos que mero- dean en el campo.