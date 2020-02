Luis Núñez, exfutbolista de la ‘U’, fue capturado en Bolivia

Luego de estar más de año sin ser ubicado y buscado por las autoridades chilenas, el exfutbolista de Universitario, Luis Núñez, fue encontrado y capturado en Cochabamba, Bolivia. Su captura se pudo lograr debido a un operativo conjunto entre la Policía de Investigaciones y autoridades altiplánicas.

Cabe indicar que al exfutbolista se le detuvo debido a que supuestamente participó en un confuso incidente en Santiago de Chile y que acabó con el homicidio de Juan Pinto Vásquez. Por ello, en el 2018 la Corte de Apelaciones de San Miguel confirmó la orden de detención contra Núñez.

En el 2019, el ex Universitario y Universidad Católica se pronunció por primera vez sobre el tema: “Estoy muy triste, enterraron a mi padre (falleció en septiembre pasado) y no pude estar presente. Tuve que despedirlo a través de la cámara de un celular. Todo por ser un prófugo de la justicia, sin tener nada que ver en el caso por el que me buscan”.

“La policía sabe lo que pasó y los tribunales también. Hay un detenido hace ocho meses (Andrés Vergara), y, según lo que me han dicho, aún no lo hacen declarar porque saben que él dirá la verdad. Pero no: prefieren buscarme porque soy conocido. Yo me crie con él, es como mi hermano, y eso les bastó para que me involucraran”, añadió.

Cabe precisar que el exdelantero llegó a nuestro país para jugar por Universitario de Deportes en el transcurso de la temporada 2007, donde tuvo un buen rendimiento e incluso logró destacarse como uno de los mejores de su equipo.