Luis Nunes: “Entendamos que el voto no es un cheque en blanco”

El analista político Luis Nunes señala que estas elecciones son atípicas para la población, debido a que siempre relacionaron este proceso con los comicios para elegir también al Presidente. Señala que este Parlamento debe apostar por el consenso para culminar la reforma judicial y electoral.

Escribe Axel Ramírez

¿Cree que en este tiempo de casi cuatro meses hubo la adecuada información a los electores para que emitan un voto a conciencia?

Creo que hubo una información adecuada porque se ha visto gente de los organismos electorales en asentamientos humanos, en estaciones del tren, mercados y al interior del país. Creo que si se ha desarrollado bien y las redes sociales también han ayudado. Sin embargo, ha habido poco interés por parte de la población que está metida en lo suyo por las fiestas de fin de año y otros temas.

¿Considera que prohibir el financiamiento privado ha permitido que estas elecciones sean apáticas a la población?

Más que eso, es una cuestión en el tiempo. La gente estaba acostumbrada a que las elecciones presidenciales sean cada cinco años en abril. Los mismos que hemos vitos son los partidos oficiales y se buscado una campaña por el voto preferencial y la población lo entiende que se acuchillen candidatos de la misma lista.

¿La ley que prohíbe el financiamiento privado debería revertirse?

Dada la circunstancias de Lava Jato y Odebrecht, la ciudadanía no ve con buenos ojos el financiamiento privado y el problema es que el financiamiento público se hace mal la franja electoral es mal usada. No porque los organismos electorales no las promuevan sino porque los partidos, con excepciones especiales, preparan cualquier cosa en este espacio. Mucha improvisación. Si el Estado te da un espacio de 30 segundos deben prepararse bien y hacer una buena propaganda.

Pero la disolución del Congreso despertó un gran interés y estas elecciones todo lo contrario…

Recordemos que los partidos políticos en el Perú son muy frágiles. La gente quería la disolución del Congreso pero no tenía muy claro que con el decreto que oficializaba la disolución se iba a convocar a elecciones congresales y, como repito, asocian esta elección a la presidencial. Fíjese en la gran cantidad de electores que no saben cómo votar, siendo esta cedula similar a las elecciones del 2016. Ahora hay un silencio electoral, pero mañana (hoy) será la gran prueba de fuego.

¿No cree que los partidos fallaron en no hacer una campaña como una marca y dejar que los candidatos hagan campañas en solitario?

Cada candidato bailó con su propio pañuelo. Mañana (hoy) veremos el resultado si los electores recuerdan las marcas de los partidos o los números. Los candidatos hicieron su chamba, pero por parte de las dirigencias partidarias no se vio un interés o respaldo. Las cúpulas partidarias dirigidas por el potencial candidato presidencial no se involucraron demasiado.

¿Pensando en las elecciones del 2021?

Así es, cada uno está haciendo su cálculo político.

Cómo se puede lograr que la población vote informada para evitar que luego digan que el “Congreso no los representa”

Es un tema de educación política, pero la ciudadanía debe utilizar sus celulares para informarse horas antes de ir a votar. En el Perú hay más celulares que habitantes. Deben analizar las propuestas de los partidos y sus candidatos o que aspirantes al Congreso recorrieron mi distrito o calle. No obstante, vamos a tener un alto voto viciado y blanco porque es una elección atípica. Por otro lado, el elector debería saber también que el trabajo de los congresistas es también rendir cuentas a la población.

¿Cómo pueden rendir cuentas a los ciudadanos?

Hay mecanismos en la ley de participación ciudadanía que es la 26300 para que los congresistas rindan cuentas con mecanismos como audiencias públicas e informes, incluso a través de las redes sociales. Debemos entender que nuestro voto no es un cheque en blanco y que en el fondo, los congresistas son nuestros empleados porque le pagamos un sueldo y debemos exigirle que hagan bien su trabajo. Los congresistas cuando se eligen se creen los dueños de la torta y no debería ser así.

¿Este nuevo Congreso debe apostar por el consenso y culminar las reforma electoral y judicial?

Si la ciudadanía ve un Congreso obstruccionista a la semana ya rajarán de él. Por lo tanto, debe ser socio del Gobierno, un elemento de diálogo y equilibrado pese a que todo indica que habrá más bancadas que el anterior. El obstruccionismo nos devolverá al 2016. En tanto, se debe terminar la reforma judicial y electoral porque la población con eso si ha estado conectada y porque el país lo necesita.