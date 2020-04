Luis Miguel llama también a quedarse en casa

Luis Miguel hace una sorprendente aparición en su cuenta oficial de Instagram y manda un bree pero claro mensaje pidiendo a las personas quedarse en casa, para evitar que se siga propagando del coronavirus.

“El Sol”, que en pocas ocasiones manda mensajes a sus fanáticos, esta vez se unió a la lucha planetaria contra el Covid-19, esperando que el mensaje llegue a los millones de seguidores de sus redes sociales.

A través de un breve video en donde se observa de fondo un mapa y la aparición de sus iniciales, se pueden leer dos frases contundentes: “Distanciamiento social” y Quédate en casa”, algo que han estado pidiendo las autoridades sanitarias y que lamentablemente miles de personas aún siguen sin acatar.

Le piden show online

Sin más palabras, sólo fue necesario el “hashtag” “#QuédateEnCasa, para hacer que miles de personas reaccionaran, con comentarios de agradecimiento y admiración, así como también los hubo de peticiones, en su mayoría les gustaría verlo hacer un “live” en las redes sociales, como muchos famosos lo han hecho ya.

“Si ya Luis Miguel lo dijo. Nadie me saca de mi casa”, “Bueno, me quedo en mi casa, solo por que tú me lo dices”, “Te amo, cuídate mucho, no podría vivir en un mundo donde no estuvieras tú”, “Lo que ordenes mirrey”, “Solo porque tú me lo pides mi sol”, fueron algunos comentarios. El video a tan solo un día de haberse publicado tiene alrededor de 500 mil reproducciones.