Luis Luzuriaga: “El dinero del Fonavi es privado, no es dinero público”

Este sábado, el titular de la Federación de Fonavistas y Pensionistas del Perú, Luis Luzuriaga, se pronunció acerca del anuncio del presidente de la República, Pedro Castillo, de confirmar que el Ejecutivo tiene una alternativa para la devolución de los aportes del Fonavi. Asimismo, indicó que el Gobierno debe de comenzar con dicha medida, debido a que el Tribunal Constitucional (TC) determinó que el dinero del Fonavi “es privado y no público”.





“El tema de la devolución del Fonavi no es un tema de ahora, sino un tema que viene hace 21 años y en ese lapso hemos logrado que el Tribunal Constitucional determine que el dinero del Fonavi es dinero privado, no es dinero público, no es del Estado”, declaró Luzuriaga en diálogo con Exitosa.

“Nosotros consideramos que el MEF le ha hecho perder, porque está diciendo una propuesta que fue declarada inconstitucional”, añadió.





Además, se refirió acerca de la declaración del mandatario de atender de inmediato la demanda de los fonavistas en situación de vulnerabilidad y proponer la devolución progresiva de S/6 600 millones. En esa línea, aseguró que al ser entregado el dinero a los aportantes al Fonavi, no generará ningún impacto fiscal en el presupuesto 2022.

“El presidente ha dicho que hay por lo menos 6 600 millones para devolver. Hay dinero y ese dinero no generará ningún impacto fiscal en el presupuesto 2022. Los congresistas iban a ir a la insistencia porque la autógrafa de ley son los procedimientos”, manifestó.

Luzuriaga recordó que el trabajador aportó su dinero a lo largo de 20 años y exigió que el dinero sea devuelto. “El Estado no puede decir que devolverá una determina cantidad”, añadió.

Cabe señalar que, el jefe de Estado, Castillo Terrones, informó que el Gobierno realiza diversas labores para cumplir con la entrega de los aportes “de manera seria y expeditiva”, tal como lo determinó el TC.

“Con el fin de atender el justo reclamo de los fonavistas, y en el marco de un responsable manejo de las cuentas públicas, el Ejecutivo presentará una alternativa viable en términos fiscales, que permitirá la devolución de dinero del Fonavi a los trabajadores”, anunció.

