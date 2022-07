Luis Espinoza: “Quieren arrebatar los fondos de los maestros para intereses ajenos”

El presidente del Directorio de la Derrama Magisterial, Luis Espinoza Tarazona, alertó que el gobierno de Pedro Castillo “quiere apropiarse de los fondos de los maestros de manera arbitraria y para intereses ajenos”, a través del Decreto Supremo 022 que modifica los estatutos de dicha institución privada, que actualmente se encuentra en manos del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Unitario de Trabajadores de la Educación del Perú (Sutep).

“Es totalmente arbitrario esto. Lo que el gobierno quiere hacer, es apropiarse de los fondos de los maestros, esta es una forma de cómo el gobierno actual quiere hacer suya la Derrama Magisterial con fines básicamente políticos”, expresó en Exitosa.

Espinoza Tarazona sostuvo que en realidad esta medida es “un atentado” y de ninguna manera se busca “democratizar” la institución, sino más bien entregarla a un grupo sindicalizado que es manejado por el mandatario. “La forma cómo quieren ingresar a la Derrama es para que ellos, el grupo del presidente, pueda tomar el control”, aseveró.

Además de eso, el directivo aseguró que el Decreto Supremo en cuestión atenta contra la Constitución. “Esta norma es totalmente inconstitucional. Es una norma que no aplica, porque la Derrama es una entidad privada. Los maestros se asocian de manera totalmente voluntaria y todo cambio de estatuto corresponde a su directorio”, manifestó.

Asimismo, recordó que el Estado no puede intervenir en la Derrama, pues se trata de una entidad privada. “Hay que recordar que el Estado no tiene un solo sol en la Derrama Magisterial, pero, aun así, a un nivel de control, el gobierno actual tiene un representante en el directorio y también un representante en el consejo de vigilancia, pero siendo la Derrama una entidad privada, el Estado no puede legislar sobre ella”, explicó.

Descartó que la Derrama Magisterial esté copada por el Sutep. “El maestro que aporta no necesariamente tiene que ser del Sutep, hay maestros que son del Fenate, hay maestros independientes. No tiene carácter político-gremial, es una institución de carácter previsional, técnica y profesional, para que el maestro, con un aporte tan bajo como es el 0,5% de 1 UIT, al momento de retirarse, puede hacerlo con un monto mayor, en tres a cuatro veces más de lo que ha venido aportando”, dijo.

“PUEDEN INTERVENIR BANCOS”

Espinoza Tarazona alertó que con esto el gobierno podría intervenir en los bancos. “Esto es una alerta que se tiene que tener muy en cuenta. Esto es un ensayo para que muchas empresas privadas sean intervenidas, como un banco, donde el gobierno diga quiénes son los directivos. Se está pisoteando el derecho y eso no se puede permitir. Es por eso que vamos a defender los fondos previsionales de los maestros, apropiarse de esto es algo ilícito”, enfatizó.

