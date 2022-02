Luis Durán, presidente del Partido Morado: “El premier Héctor Valer debe renunciar por dignidad”

El presidente del Partido Morado, Luis Durán, consideró que el premier Héctor Valer debe renunciar a su cargo de titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), luego que este señalara que el presidente podría usar “la primera bala de plata” para solicitar cuestión de confianza y por sus denuncias de violencia familiar.





“Lo que está claro es que el presidente Pedro Castillo se está quedando sin ninguna oportunidad de enmendar sus errores, su aprendizaje nos está costando a todos. En el caso del señor Héctor Valer, yo creo que puede guardar sus balas y renunciar por dignidad“, dijo en entrevista para Exitosa.

Durán precisó que el Partido Morado no otorgará el voto de confianza por los cuestionamientos que tiene el premier y algunos ministros. En esa línea, instó al jefe de Estado a recomponer el Gabinete Ministerial “con personas capaces de generar consenso y sin antecedentes de corrupción”.

“Si el premier Héctor Valer y el presidente Pedro Castillo no coordinan para una renuncia y reorganización de la PCM, el Congreso va a tener que actuar“, advirtió.

El abogado recordó que si el Congreso de la República rechaza el voto de investidura al Gabinete Valer, se podría desencadenar una nueva crisis que llegaría a provocar la vacancia del jefe de Estado.

“Si el ministro no renuncia, se sometería al voto de investidura y, evidentemente, no le van a dar la confianza. Si pasara esto, el presidente tiene que volver a recomponer el gabinete o va a empezar una crisis de vacancia. No deberíamos llegar a eso. No tendría que ser ese el camino”, sostuvo.

Denuncias

Diversas bancadas del Congreso de la República rechazaron al Gabinete Ministerial, encabezado por Héctor Valer, luego que se revelara que cuenta con denuncias por violencia familiar.

Por su parte, el premier realizó una conferencia de prensa este último jueves, en donde se refirió a las denuncias que recibió sobre presuntas agresiones físicas contra su esposa e hija en años anteriores, y señaló que “no es ningún maltratador”.

“No soy un maltratador. No soy lo que dice la denuncia de la comisaría. Lo que sí es cierto es que acá hay una media verdad. Lo que sí es cierto es que llamé varias veces la atención a mi hija”, dijo en conferencia de prensa.

