Luis Aragón sobre crisis política: “El Congreso no tiene la culpa de que existan ministros incompetentes”

En entrevista con Exitosa, el parlamentario de Acción Popular, Luis Aragón, indicó que las censuras o interpelaciones que ha realizado el Congreso a diversos ministros responden a una responsabilidad exclusiva del presidente de la República, Pedro Castillo, por haber puesto en el cargo a funcionarios “incompetentes”.

Durante el diálogo con Nicolás Lucar, en la edición especial de ‘Hablemos Claro’, el legislador manifestó que la desaprobación del Legislativo por parte de la opinión pública no siempre está bien fundamentada, pues el Ejecutivo, con el jefe de Estado al mando, cometen errores al colocar a ministros cuestionados como el ahora prófugo de la justicia, Juan Silva, en donde luego existe la necesidad de la intervención del Congreso para no dejar impune el tema.

“En ese tema de los ministros, muchas veces se hecha responsabilidad exclusivamente al Congreso de la República, pero es una responsabilidad del presidente Castillo y del Poder Ejecutivo”, señaló el parlamentario.

“El Congreso no tiene la culpa de que existan ministros incompetentes, de que existan ministros como Juan Silva, que está, prácticamente metido en la corrupción. Que existan otros ministros que han tenido denuncias de violación sexual, alimentos, agresiones a mujeres, esa no es responsabilidad del Congreso, sino del presidente, que parece que no reacciona en ese aspecto”, agregó.

Sobre las investigaciones realizadas por la Fiscalía de la Nación hacia el presidente Castillo, Aragón declara que es necesario que la recaudación de elementos investigativos, con la fiscal Liz Benavides al mando, deben de proseguir con el fin de llegar a obtener la información sobre si existen o no indicios que apunten a una participación del mandatario en hechos de corrupción y, de encontrarse, analizar si calzan con la incapacidad moral, el cual es el fundamento principal para una vacancia presidencial.

“Las investigaciones (hacia el presidente) tienen que seguir para adelante. No puede ser acusado, pero como resultado de ese proceso de investigación, en algún momento lo que puede suceder es que el presidente de la República sea sometido a una nueva moción de vacancia presidencial”, dijo el congresista.

“No debe desnaturalizarse el tema de la vacancia, tendrían que existir indicios más que razonables como resultado de ese proceso de investigación para que se pueda acreditar hechos que puedan ser el elemento de fondo para un tema de vacancia”, añadió.

