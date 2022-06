Luis Advíncula pide perdón por penal fallado ante Australia y anuncia retiro de la selección peruana

A través de sus redes sociales, Luis Advíncula, lateral de la selección peruana, se mostró muy afectado por la no clasificación de la bicolor al mundial de Qatar 2022 y, además de pedir perdón a los hinchas de la blanquirroja, anunció su retiro del equipo de todos.

“Primero, pido perdón a mi familia y amigos por el dolor que causé a todo el Perú. Soy el único responsable de esta debacle y no me alcanzará la vida para pedir disculpas. Yo hoy hasta aquí llegué, doy un paso al costado de la selección. No creo que tenga fuerzas para levantarme de esto. A mis compañeros, muchas gracias por todo y perdón por tan poco”, escribió Advíncula en su cuenta de Instagram.

Como se conoce, luego de que terminara la tanda de penales ante Australia, el lateral peruano cayó al piso, llorando y lamentando el penal que no pudo convertir en gol.

Advíncula fue el tercer jugador peruano en patear en la tanda de penales. El ‘Rayo’ venció al golero australiano pero su remate se estrelló en el palo derecho. En ese momento, se igualó la serie, puesto que un futbolista de Australia había errado su disparo ante Pedro Gallese.

Tras ello, para Perú convirtieron Renato Tapia y Edison Flores. En la ‘muerte súbita’, Alex Valera erró su disparo y le dio la clasificación a la selección australiana. De inmediato, Luis Advíncula cayó desplomado, llorando y agarrándose el rostro, puesto que se había frustrado la clasificación a nuestro segundo mundial consecutivo.

