Luis Advíncula niega denuncia por pagos

Luis Advíncula salió al paso de la investigación que LaLiga ha abierto sobre posibles irregularidades en los pagos que ha recibido del Rayo Vallecano y desmintió que hubiese denunciado al club madrileño en relación a sus honorarios.

“No he denunciado al Rayo Vallecano. Arancha Mérida no es mi representante, no he autorizado a nadie denunciar en mi nombre y no hay ninguna irregularidad en los pagos que me ha hecho el Rayo Vallecano”, indicó el defensa en un comunicado publicado en sus redes sociales.

La reacción del jugador peruano se produjo después de que la Cadena SER de España, informó que tuvo acceso a la denuncia en el cual se subraya que Rayo Vallecano “abona una parte de las retribuciones del internacional peruano en Panamá a través del intermediario que propició el fichaje del jugador, Ronald Baroni”.

Los agentes del defensa incluyeron en la denuncia al presidente del club, Raúl Martín Presa, al director deportivo, David Cobeño, y a la abogada del club, Gema Barrasa. “El documento incluye grabaciones de las reuniones que los representantes del jugador mantuvieron con Cobeño y Barrasa”, se agregó.

Luego de esta revelación LaLiga confirmó, ayer la apertura de una información reservada al Rayo Vallecano para determinar si se ha producido alguna conducta sancionable en sus pagos, ante una comunicación del agente del futbolista al respecto a finales del mes pasado.

Lo compraron al Tigres de México

Rayo Vallecano fichó a Luis Advíncula por casi tres millones de euros en julio del 2019. ‘Bolt’ jugó a préstamo en la temporada pasada tras llegar del Tigres de México. El equipo madrileño descendió a la Segunda División del fútbol español y ahora lucha por volver a la Liga Santander.