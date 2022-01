Luis Abram llegó a México para firmar por el Cruz Azul

Luis Abram llegó a México para jugar en el Cruz Azul que tiene como técnico a Juan Reynoso. El defensa peruano, quien no destacó en el Granada de España, espera ahora hacerlo en su nuevo club. “Muy contento de estar aquí, de venir a un equipo grande como es Cruz Azul, estoy emocionado y con muchas ansias de empezar a entrenar, aunque no se va a poder porque me voy con la selección”, dijo a su llegada.





Posteriormente, Abram comentó: “Vengo a aportar mi granito de arena, para que junto con mis nuevos compañeros lograr los objetivos del club”.

Asimismo, el jugador también se refirió a Yoshimar Yotún, quien no continuó en el club cementero. “Siempre estoy en contacto con mis compañeros. ‘Yoshi’ siempre me dio muy buenas referencias de Cruz Azul y muy contento de venir aquí”, explicó a la prensa, quien lo esperó a su salida del aeropuerto.

Finalmente, el defensa elogió a Juan Reynoso, quien será su estratega. “Lo importante para la temporada es llegar de la mejor forma. Hay varios cambios, pero con el entrenador que hay, las cosas van a ir bien”, sentenció.

Hay que recordar que en la temporada Abram jugó ocho partidos con Granada (seis como titular) en LaLiga Santander; mientras que sumó dos apariciones en la Copa del Rey.