Lucas Ghersi reta a Perú Libre a mostrar firmas a favor de la Asamblea Constituyente: “No tienen ni 50 mil firmas”

En entrevista para Exitosa, el abogado Lucas Ghersi aseguró que Perú Libre no ha recolectado “ni 50 mil firmas” a favor de la Asamblea Constituyente para el cambio total de la Constitución Política. Por el contrario, afirmó que su propuesta en contra de la asamblea tiene el respaldo de más de un millón y medio de personas.

“Que Guido Bellido muestre las firmas (a favor de la asamblea) para que todo el Perú sepa que él no tiene ni 50 mil firmas. Ha sido un vergüenza la recolección de firmas de Perú Libre”, dijo en diálogo con Nicolás Lúcar.

Las declaraciones del abogado se dan luego que el legislador Guido Bellido (Perú Libre) señalara que Lucas Ghersi debería mostrar el millón y medio de firmas en contra de la convocatoria a una Asamblea Constituyente para la redacción de una nueva Carta Magna. “Cualquier payaso puede decir que tiene firmas [contra la asamblea], que lo demuestre“, había indicado Bellido.

De acuerdo con Ghersi, el partido del lápiz no ha recibido el apoyo de la población porque su propuesta del cambio total de la Constitución es “autoritaria”.

“Estuve en Puno, que supuestamente es el bastión de Perú Libre y me dijeron que ellos solo fueron una tarde (a recolectar firmas). Es decir, ellos no han tenido la capacidad de recolectar firmas (a favor de la asamblea). La mayor parte del país no apoya la propuesta autoritaria de Perú Libre, nos apoyan a nosotros“, sostuvo.

Ghersi precisó que, por el momento, la campaña se encuentra en un proceso de depuración y digitalización de las firmas. No obstante, indicó que cuando esté todo listo presentarán el proyecto “para que todo el Perú vea el nivel de respaldo que tenemos”.

El abogado indicó que si bien está de acuerdo con realizar cambios en la Constitución de 1993, estos deberían darse de manera parcial y no de manera total.

“No hay que ser ultraconservadores. No es que la Constitución es buena porque sí; hay partes que están bien y otras que no están tan bien. Tenemos que fortalecer la economía de mercado, entre otras cosas”, señaló.

Nueva Constitución

Este último viernes, el presidente de la República, Pedro Castillo, anunció la presentación de un proyecto de ley al Parlamento para que se pueda incluir una cédula en la próximas elecciones regionales y municipales con la finalidad de consultar a la población sobre si está de acuerdo con la redacción de una nueva Carta Magna.

El jefe de Estado mencionó que el Poder Legislativo tendrá la potestad de aprobar o no esta iniciativa, la misma que será trabajada de manera inmediata por el Ejecutivo.

